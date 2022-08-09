Нижнекамск, Татария, , 12:17 — REGNUM Двое мужчин погибли, еще двоих госпитализировали в Нижнекамском районе Татарии утром 9 августа после отравления сероводородом. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), сообщает следственное управление СКР по РТ.

Отравление Unece.org

По предварительным данным, трое сотрудников коммунальной организации проводили чистку канализационного колодца. В какой-то момент один за другим они потеряли сознание. Помочь рабочим попытался местный житель, но он также упал в колодец.

Спасатели подняли пострадавших на поверхность. Предположительно, во время работ специалисты были без средств защиты.

ИА REGNUM ранее сообщало, в селе Каенлы Нижнекамского района несколько рабочих спустились в канализационный люк, расположенный на улице Интернациональная за детским садом, и перестали подавать признаки жизни.

Читайте также: В Татарии в канализации обнаружили рабочих без признаков жизни