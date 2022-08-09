Томск, 9 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая от COVID-19. Всего за время пандемии, таким образом, жертвами коронавируса стали 876 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 134 031. За сутки выявлено 85 новых носителей, 19 из которых потребовалась госпитализация.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 132 020 пациентов, в том числе 46 за последние сутки.