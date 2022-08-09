Херсон, 9 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Силовики задержали в поселке Степановка Херсонской области члена банды, осуществлявшей нападения на руководителей региона, сообщает 9 августа телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Указанная банда, в частности, занималась организацией покушения на руководителя областного управления исполнения наказаний.

Задержанный сдал правоохранителям свой тайник с оружием, в ходе обыска были обнаружены и изъяты гранатометы, автоматы, боеприпасы, а также самодельной взрывное устройство.