Стокгольм, 9 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Оппозиция скептически относится к заявлениям премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон не повышать налоги для домохозяйств в случае удержания власти в Русенбаде после сентябрьских выборов. Об этом 9 августа сообщил новостной портал Omni.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Депутат риксдага от Либералов Гулан Авджи написал на странице в соцсети Twitter, что в случае победы на сентябрьских выборах Социал-демократы введут налог на непредвиденные расходы и «отправят счета всем тем, кто уже платит высокие налоги».

«В интервью радиостанции SR Магдалена Андерссон отказалась исключить возможность введения более высоких налогов на недвижимость … Таким образом, она готова пожертвовать счетами пенсионеров в переговорах с Левыми», — говорится в заявлении главы пресс-службы Умеренных Никласа Гилстрёма.