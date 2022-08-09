Канберра, 9 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. На 74 году жизни скончалась актриса и певица Оливия Ньютон-Джон. Об этом 9 августа пишет Deadline.

Цитата из х/ф «Бриолин» Реж. Рэндал Клайзер. 1978 год Цитата из х/ф «Бриолин» Реж. Рэндал Клайзер. 1978 год

Точная причина смерти пока не названа. Однако, как отмечает издание, в 1992 году у Ньютон-Джон был диагностирован рак груди — позже она выздоровела, но рак рецидивировал в 2013 году и дал метастазы.

ИА REGNUM напоминает, что Оливия Ньютон-Джон является четырёхкратной обладательницей премии «Грэмми», а в 1981 году она получила собственную звезду на голливудской Аллее славы. Наибольшую известность артистке принесла главная роль в мюзикле «Бриолин».