Донецк, 9 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. С начала эскалации на территории Донецкой Народной Республики погибли 17 несовершеннолетних жителей. Об этом 9 августа сообщили в представительстве республики в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В представительстве опубликовали статистику потерь среди мирного населения с начала эскалации по состоянию на 11:00 7 августа. За этот период, 174 дня, в республике погибли 304 гражданских лица, в том числе 17 детей.

Кроме того, на территориях республики, находившихся под контролем ДНР до начала спецоперации, получили ранения 1453 жителя, в том числе 108 детей.