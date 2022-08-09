Москва, 9 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Главные преимущества воздушного транспорта, по мнению жителей России, — высокая скорость авиаперевозок (85%), комфорт (24%) и доступная цена (21%). Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

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Также среди преимуществ воздушного транспорта граждане назвали отсутствие альтернативных способов передвижения 16%). Отметили безопасность полётов 12%, удобство расположения аэропорта — 10%. Удобное расписание авиарейсов ценят 8%,

За последние несколько лет жители РФ совершали перелёты в основном в личных целях (71%), по работе — 18%, летали в отпуск и командировки 10%. Не пользовались услугами авиакомпаний в последние 2-3 года 71% опрошенных.

Телефонный опрос проведён 2 августа 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году испытывали страх перед полётом 33% жителей РФ, в 2022 году доля снизилась до 23%.

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