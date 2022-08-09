Москва, 9 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Правительство России продолжит оказывать поддержку развитию регионам Дальнего Востока. Об этом 9 августа заявил премьер-министр Михаил Мишустин на рабочей встрече с главой АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Николаем Запрягаевым.

Nalog.ru Михаил Мишустин

«Недавно было подписано постановление правительства о расширении границ территорий опережающего развития в трёх дальневосточных субъектах: это Амурская область, Камчатский край и Хабаровский край, — для строительства там важных промышленных предприятий, организации морского порта», — заявил Мишустин.

Был также принят закон о предоставлении налоговых льгот и преференций для компаний, которые работают на Курильских островах.

«В прошлом году во время рабочей встречи моей на Курилах я говорил об этом очень подробно с представителями целого ряда этих организаций, и они подтверждали, что это будет очень хорошей поддержкой для предпринимателей, которые ведут там деятельность», — подчеркнул он.

«В ближайшее время я тоже собираюсь на Дальний Восток. Буду посещать ряд регионов, чтобы на местах обсудить наиболее актуальные вопросы для жителей и бизнеса, которые там работают», — указал он.