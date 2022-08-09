Москва, 9 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Детальную информацию о возможной утечке персональных данных абонентов запросил у сотового оператора Tele2 Роскомнадзор. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Эмблема Роскомнадзора

«Роскомнадзор направил в ООО «Т2 мобайл» запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании», — приводит сообщение пресс-служба ТАСС.

Отметим, 8 августа оператор Tele2 сообщил о проведении служебного расследования по факту утечки персональных данных пользователей. При этом уточнялось, что, как считает оператор, опубликованные данные не несут материальных рисков для абонентов.