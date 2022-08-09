Екатеринбург, 9 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Свердловской области задержали членов группировки контрабандистов. Уральцы вывезли за границу древесину на общую сумму 15 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Tan2 Древесина

Злоумышленники незаконно вывезли более 1,2 тыс. кубических метров древесины в Казахстан и Киргизию. Для этих целей они вырубали лес в Тавдинском районе Свердловской области.

Возбуждено восемь уголовных дел. Уральцам грозит до 12 лет лишения свободы.