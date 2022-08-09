Стокгольм, 9 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Социал-демократам следует сосредоточиться на таких школьных проблемах, как социальная незащищенность и низкие оценки, а не делать выпады в адрес частных религиозных школ. С таким призывом 8 августа к партии власти обратились члены Молодежного союза Христианских демократов на страницах газеты SvD.

(сс) Nordenfan Старый город, Стокгольм

Авторы статьи считают, что в отношении независимых религиозных школ распространяется несправедливо созданный негативный образ: будто они занимаются идеологической индоктринацией по религиозному признаку на деньги налогоплательщиков.

Однако в статье тут же указывается, что христианские частные школы, как правило, показывают лучшие результаты по многим показателям и занимают более высокие места, чем в среднем по стране. Это особенно наглядно, когда речь заходит о правах человека, воспитании в детях толерантности и уровне безопасности в школе.

«К сожалению, левые часто забывают о сохранении культурного наследия, что гарантируют частные религиозные школы для меньшинств. Это, среди прочего, потому, что когда левые говорят о таких вещах, как «разнообразие», они часто имеют в виду только собственную политику левых», — говорится в статье.