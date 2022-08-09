Санкт-Петербург, 9 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали бойцов МАА Артема Тарасова и Никиту Солона, а также еще трех человек, предположительно участвовавших в массовой драке со стрельбой в Мурино. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 9 августа в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Конфликт, который перерос в массовую драку с применением травматического оружия и слезоточивого газа, произошел в ночь на 8 августа во дворе дома 2 по Екатерининскому проспекту в городе Мурино Ленинградской области. Однако к моменту приезда полиции все участники разбежались.

Позже из больницы в полицию поступила информация об обращении за медицинской помощью одного из участников конфликта, 27-летнего мужчины. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и вскоре сотрудники уголовного розыска задержали пятерых участников конфликта, в возрасте от 28 до 37 лет.

«Подозреваемые задержаны на основании ст. 91 УПК РФ», — добавили в ведомстве отметив, что приняты меры к установлению и задержанию остальных участников драки.

Как уточнили в Главке, задержанные — Артем Тарасов, Никита Солонин, Юрий Кузнецов, Виктор Лукин и рэпер D. Masta Дмитрий Васнин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что это не первая встреча спортсменов с правоохранительными органами. В 2021 году в отношении 27-летнего бойца ММА Солонина было возбуждено уголовное дело за хулиганство. По данным транспортной полиции, вечером 27 апреля между 30-летним Артёмом Тарасовым, Никитой Солониным и пассажиром поезда «Сапсан» произошел словесный конфликт. После чего на платформе вокзала один из спортсменов ударил оппонента в лицо.