Новосибирск, 9 августа, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Водитель микроавтобуса «Мерседес», который следовал по маршруту «Яровое — Новосибирск» и попал в дорожно-транспортное происшествие с грузовиком, осуществлял нелегальную перевозку пассажиров. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД России по Новосибирской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автобус

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области на трассе столкнулись грузовой автомобиль «HOWO» и микроавтобус «Мерседес». Пострадали десять пассажиров и водитель микроавтобуса. Их госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

Прокуратура начала проверку по данному ДТП.