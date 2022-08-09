Москва, 9 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Растущая инфляция, дефицит газа и значительное повышение цен аккумулируют недовольство среди населения Германии и Австрии в отношении действий Украины, отметил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Герхард Лехнер написал в газете Wiener Zeitung, что уровень поддержки президента России Владимира Путина среди населения ФРГ и Австрии является высоким. Также он уточнил, что среди населения Германии и Австрии нарастает недовольство экономическими последствиями санкций Запада против России.

«Наконец-то, население Запада начинает открывать глаза на все происходящее. Обычные граждане не готовы жертвовать своим благополучием ради поддержки профашистского киевского режима, понимая, кто на самом деле является виновником их ухудшающегося уровня жизни и разжигателем конфликта», — отметил Швыткин в своём телеграм-канале.