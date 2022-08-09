Риксбанк Швеции призвали резко повысить ключевую ставку
Стокгольм, 9 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Риксбанк Швеции должен повысить учетную ставку больше, чем это сделали центробанки в Европе, чтобы укрепить крону, поскольку более сильная национальная валюта улучшит покупательную способность страны. Об этом 8 августа на страницах газеты DN написал бывший высокопоставленный член правительства от Социал-демократов Свен Хегелунд.
Он считает, что Швеция должна «защитить себя от значительной доли инфляции, которая исходит извне» за счет повышения процентной ставки Риксбанком до уровня, который укрепит крону по отношению к евро и фунту.
«Тогда рост цен в перерасчёте на шведские кроны уменьшится в соответствующей степени», — аргументировал Хегелунд.
Напомним, что сегодня ключевая ставка Риксбанка составляет 0,75%.