Стокгольм, 9 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Риксбанк Швеции должен повысить учетную ставку больше, чем это сделали центробанки в Европе, чтобы укрепить крону, поскольку более сильная национальная валюта улучшит покупательную способность страны. Об этом 8 августа на страницах газеты DN написал бывший высокопоставленный член правительства от Социал-демократов Свен Хегелунд.

Шведская крона

Он считает, что Швеция должна «защитить себя от значительной доли инфляции, которая исходит извне» за счет повышения процентной ставки Риксбанком до уровня, который укрепит крону по отношению к евро и фунту.

«Тогда рост цен в перерасчёте на шведские кроны уменьшится в соответствующей степени», — аргументировал Хегелунд.

Напомним, что сегодня ключевая ставка Риксбанка составляет 0,75%.