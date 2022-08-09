Берлин, 9 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В целях экономии газ наиболее крупный в Германии крематорий Рейн-Таунус, который находится в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, начал работать в круглосуточном режиме. Об этом 9 августа сообщает немецкая газета Bild.

Jambonewspot.com Крематорий

По словам управляющего крематорием Карла-Хайнца Кёнсгена, его сотрудники с пониманием отнеслись к такому решению и перешли на новый график работы.

«Нам было важно уже сейчас обеспечить возможность работы без использования газа», — сказал он.

При этом поясняется, что при обычном режиме работы камни в кремационных печах с помощью газа разогревают до температуры +800 °C, однако с начала августа печи начали работать в непрерывном режиме, и для их повторного нагрева не нужно тратить газ.

Также указывается, что теперь камни получают энергию собственно от процесса сжигания, и для того чтобы поддерживать этот процесс, крематорий перешел на круглосуточный режим работы, включая выходные дни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм заявил, что конфликт на Украине и стремительное подорожание энергоносителей и других товаров может привести к снижению экономического роста в Германии.