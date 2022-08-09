Донецк, 9 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В результате срабатывания противопехотных мин «Лепесток» на территории Донецкой Народной Республики пострадали 32 человека. Об этом 9 августа сообщили в представительстве республики в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

За период эскалации на минах ПФМ-1 «Лепесток» подорвались 32 мирных жителя, в том числе дети. Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице.

Киевские боевики сбрасывают «Лепестки» на мирные кварталы ДНР с помощью ракет. Данные мины малозаметны, их легко спутать с мусором или листвой.