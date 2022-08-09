, 11:49 — REGNUM Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», с 4 августа заемщики из Удмуртии пользуются финансовой поддержкой в МСП Банке по сниженным ставкам. Кредитование осуществляется в рамках совместной программы Корпорации МСП и правительства Удмуртской Республики, сообщает madeinudmurtia.ru.

Представителям малого и среднего бизнеса теперь доступно финансирование МСП Банка на инвестиционные цели по ставке 4,5% годовых, а для целей пополнения оборотных средств — 7% годовых. Изменения коснулись и займов на развитие предпринимательской деятельности, ставки по которым составляют теперь 8% для малого и микробизнеса, 7% — для среднего. Это стало возможным за счет снижения максимальной ставки кредитования по программе ПСК, которую реализуют Банк России и Корпорация МСП.

«Льготное финансирование — одна из наиболее востребованных мер поддержки среди предпринимателей Удмуртии. Только по этой программе выдано 9 кредитов на сумму 56 млн рублей, в ближайшее время будет выдано еще 6 — на 66 млн рублей. Мы тщательно следим за ситуацией, находимся в постоянном диалоге и видим потребности бизнеса, поэтому вслед за ключевой снижаем ставки по нашим специальным программам.

Мы уже изменили условия получения займов в нашем Удмуртском фонде развития предпринимательства, сейчас снизили ставки и по программе с МСП Банком. Я благодарен коллегам из Корпорации МСП и МСП Банка, которые идут нам навстречу. Напомню, что в том числе за подобного рода решения в отношении бизнеса мы получили высокую оценку от Председателя Правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина», — отметил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Льготные кредиты доступны субъектам МСП, осуществляющим экспортную деятельность, а также из 13 приоритетных для Удмуртии отраслей. Среди них — транспорт и туризм, связь и защита информации, образование, здравоохранение, культура, спорт, организация досуга и развлечений, пищевая промышленность.

«Очень важно поддержать предпринимателей, чтобы сохранить бизнес, рабочие места, возможности дальнейшего развития. Для этого реализуются льготные программы кредитования. Так, по новым правилам программы стимулирования кредитования (ПСК) малый и средний бизнес может получить финансирование на оборотные и инвестиционные цели, а также рефинансировать ранее полученные кредиты.

Ставка по ПСК зависит от ключевой ставки Центробанка и составляет плюс 3% к ней. Это означает, что предприниматели сегодня могут получить кредиты по ставке не более 11%», — отметил побывавший на днях в Удмуртии заместитель генерального директора Корпорации МСП Андрей Железняков.

Чтобы помочь предпринимателям в структурировании инвестиционных сделок и коммуникации с банками, Корпорацией МСП будет запущен специальный центр компетенций на Цифровой платформе МСП. РФ. Его специалисты будут помогать предпринимателям с подготовкой документов для получения инвестиционных кредитов.

«Главная цель нашей совместной с Корпорацией и правительством региона работы заключается, прежде всего, в поддержке значимых сфер предпринимательской деятельности. Важно, чтобы предприниматели по всей Республике могли воспользоваться доступным и удобным финансированием», — сказал председатель Правления МСП Банка Петр Засельский.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

При помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП с момента запуска механизма в сентябре 2021 года более 240 предпринимателей Удмуртии привлекли на развитие бизнеса кредитные средства объемом более 2,18 млрд рублей. При совмещении «зонтичного» механизма Корпорации МСП и поручительств Гарантийного фонда содействия кредитованию МСП Удмуртской Республики выдан 31 кредит на общую сумму более 455 млн рублей.