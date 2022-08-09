Белгород, 9 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Неизвестные от имени спасателей заявили о минировании ряда учреждений Белгорода 9 августа. В региональном управлении МЧС ИА REGNUM опровергли подобные сообщения.

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Звонящие с неизвестных телефонных номеров представляются сотрудниками МЧС и говорят о необходимости проведения эвакуации. В спасательном ведомстве подчеркнули, что подобную деятельность они не осуществляют, а цель распространяемой ложной информации — посеять панику среди мирного населения.

Спасатели просят доверять только официальной информации, а в случае звонков о минировании незамедлительно сообщать об этом по номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.