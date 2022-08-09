Москва, 9 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Движение по Замоскворецкой («зелёной») линии столичной подземки вернули в график после утреннего инцидента. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Движение на Замоскворецкой линии осуществляется в соответствии с графиком», — говорится в сообщении пресс-службы дептранса.

Ранее движение по Замоскворецкой линии метро было усложнено из-за человека на пути.