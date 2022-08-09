Стокгольм, 9 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. 8 августа газета Expressen смогла выяснить, что писатель Тони Густафссон, который был описан как независимый, когда ему было поручено написать «объективный» официальный документ под названием Белая книга, является членом партии с 2017 года. Теперь же многие считают, что своей оплошностью Шведские демократы сами открыли «настежь дверь» для критиков. Об этом сообщил телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Швеции

Эксперты сходятся во мнении, что этот факт повлияет на дальнейшее доверие к Белой книге. В свою очередь политолог Андреас Йоханссон Хейно, который также является издателем аналитического центра Timbro, заявил в эфире SVT, что партия сама «выстрелила себе в ногу», не раскрывая связи Густафссона со Шведскими демократами с самого начала.

«Для них будет почти невозможно добиться какого-либо положительного отклика, если они продолжат использовать Тони Густафссона в качестве автора этого официального документа», — написал на страницах Expressen политический обозреватель издания ExpoЭрик Глад.