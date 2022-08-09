Пенза, 9 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Неравнодушие банковского работника позволило уберечь 73-летнюю жительницу Пензы от телефонных мошенников, которые убеждали женщину перевести на другие счета более 1,5 млн рублей. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Пожилая женщина с телефоном

Сотрудница банка проинформировала полицейских, что в отделение финансовой организации пришла женщина, которая пытается обналичить свыше 1,5 млн рублей. Пенсионерке позвонили якобы сотрудники банка, что вызвало подозрение у неравнодушного оператора.

Стражам порядка женщина пояснила, что ей неоднократно на телефон звонили неизвестные и уговаривали спасти деньги от кражи со счета. В последний раз ее убедил звонок от незнакомца, который назвал точную сумму, которую женщина хранила на счете. Лжебанкир предложил обналичить деньги и перевести все на безопасный счет.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе 32-летнего курьера подозревают в мошенничестве. Мужчина забирал деньги у проживающих в областном центре пенсионерок, а деньги перечислял на счета организаторов преступления.

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