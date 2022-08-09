Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Известная актриса Кейли Куоко примет участие в съёмках фильма «Основано на реальных событиях». Об этом сообщило издание Deadline.

Кейли Куоко в роли Пенни Цитата из т/с «Теория большого взрыва». 2007. США

Предстоящий проект расскажет о риелторе, сантехнике и бывшем теннисисте, чьи жизни внезапно «переплетаются». Продюсерами шоу, дата выхода которого пока что неизвестна, выступят Крейг Розенберг («Полусвет») и Джейсон Бейтман («Озарк»).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, автор «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи поработает над новым сериалом для HBO. Ожидается, что в центре сюжета шоу с рабочим названием «Франшиза» окажется съёмочная группа супергеройского фильма, пытающаяся преодолеть различные трудности во время производства ленты.

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