Вашингтон, 9 августа 2022, 12:01 — REGNUM Известная актриса Кейли Куоко примет участие в съёмках фильма «Основано на реальных событиях». Об этом сообщило издание Deadline.
Предстоящий проект расскажет о риелторе, сантехнике и бывшем теннисисте, чьи жизни внезапно «переплетаются». Продюсерами шоу, дата выхода которого пока что неизвестна, выступят Крейг Розенберг («Полусвет») и Джейсон Бейтман («Озарк»).
Как ранее сообщило ИА REGNUM, автор «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи поработает над новым сериалом для HBO. Ожидается, что в центре сюжета шоу с рабочим названием «Франшиза» окажется съёмочная группа супергеройского фильма, пытающаяся преодолеть различные трудности во время производства ленты.
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