Стокгольм, 9 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. 268 из примерно 15 000 политиков, баллотирующихся в риксдаг и в органы местного самоуправления на сентябрьских выборах, имеют долги перед Службой судебных приставов Швеции. Об этом свидетельствует запрос, отправленный в ведомство редакцией радиостанции SR.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Всего кандидаты не уплатили долгов на сумму 70 миллионов шведских крон (или 7 млн долларов США).

Шведские демократы являются партией с наибольшим количеством баллотирующихся должников — 47 политиков. От Левых кандидатуры выставили 35 должников. За ними следуют Социал-демократы — 34 человека.

Согласно шведскому законодательству, лицо, не погасившее свои долговые обязательства, имеет право выставлять свою кандидатуру на выборах в любые органы власти.