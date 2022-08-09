Ижевск, 9 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Районная прокуратура в Удмуртии установила, что в филиале республиканского КЦСОН (комплексного центра обслуживания населения) в Кизнерском районе и в республиканской больнице медицинской реабилитации минздрава Удмуртии допущены грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Столовая

В учреждениях сотрудниками пищеблока не был пройден медицинский осмотр, в медкнижках отсутствуют данные о гигиенической подготовке и аттестации, а меню питания детей не указана калорийность порций, для приготовления блюд используется алюминиевая посуда, не представлено меню лечебного питания по медицинским показаниям.

Одна из организаций принимала продукты на пищеблок без маркировки, в помещении для приготовления холодных блюд отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха.

Руководителям учреждений внесено представление об устранении нарушений, также возбуждены административные дела по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Должностные лица оштрафованы.

В настоящее время нарушения санитарно-эпидемического законодательства устранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ижевске в спортивной школе по конному спорту проверка выявила ряд нарушения природоохранного и противопожарного законодательства. По постановлениям прокурора должностные и юридические лица были привлечены к административной ответственности по четырем статьям КоАП.

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