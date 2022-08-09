Москва, , 12:05 — REGNUM Одновременную стрельбу по двум целям можно вести управляемыми артиллерийскими снарядами (УАС) «Краснополь-М2». Об этом говорится в статье, опубликованной 9 августа в журнале Минобороны России «Военная мысль».

«Мста-С» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снаряд «Краснополь-М2» — глубоко модернизированный комплекс «Краснополь». Испытания новый УАС проходит успешно — его тактико-технические характеристики значительно превосходят показатели предшественника.

«Есть уверенность в том, что он будет принят на вооружение российской армии», — говорится в статье.

В ходе испытаний снаряды выпускали одновременно по двум целям залпом из двух орудий. Они почти одновременно поразили цели, находящиеся на небольшом отдалении друг от друга.

Боевые и технические возможности «Краснополя» не исчерпаны, его востребованность растёт, подчеркивают авторы статьи.

Как подчеркивают авторы публикации, практический опыт применения «Краснополя» указывает на то, что его боевые и технические возможности не исчерпаны, и в настоящее время его востребованность растет.

Как сообщало ИА REGNUM, боеприпас «Краснополь» активно применяется в ходе спецоперации России на Украине. Снаряд калибра 152 мм применяют самоходные гаубицы «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ». Снаряд преодолевает расстояние до 20 км.

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