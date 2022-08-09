Стокгольм, 9 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. По меньшей мере в трех регионах Швеции решили закрыть отделения для приема лиц, пострадавших от постковидного синдрома. Об этом 9 августа сообщила радиостанция SR.

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Как пишут журналисты, ответственность за прием таких пациентов теперь передана первичному медико-санитарному звену.

В частности, речь идет о медучреждениях в Уппсале, Гётеборге и Ёстергётланде. Регионы обосновывают свое решение тем, что наблюдают снижение потока пациентов с постковидным синдромом.

«Я думаю, что это совершенно неверный путь. Мне трудно представить, могут ли работники первичного медико-санитарного звена быть в курсе последних исследований, которые в настоящее время развиваются очень быстро», — заявил в эфире радиостанции председатель Ассоциации по борьбе с COVID-19 Туве Лундберг.