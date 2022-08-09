Донецк, 9 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили по Донецку семь снарядов калибра 122 мм, сообщили 9 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:50 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 7 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские формирования открыли огонь по посёлку Гольмовский в Донецкой Народной Республике.

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