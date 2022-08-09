Мадрид, 9 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Автономное сообщество Мадрид намерено подать апелляцию о неконституционности плана по энергосбережению. Об этом заявила региональный министр окружающей среды Палома Мартин, пишет агентство EFE.

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Она отметила, что правительство не намерено менять данный акт, и он «ставит под вопрос» собственные полномочия региона.

Ранее законодательный акт по энергосбережению, принятый кабмином Испании, был раскритикован главой автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.