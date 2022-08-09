Стокгольм, 9 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Шведские демократы давно обещали написать свою Белую книгу, для составления которой будут приглашены «независимые» исследователи. Однако 8 августа газета Expressen смогла установить, что составитель «объективного» труда по истории партии Тони Густафссон стал членом Шведских демократов в 2017 году.

Шведские демократы. Логотип

Член риксдага от Шведских демократов Мартин Киннунен, ответственный за составление Белой книги, тут же заявил, что не знал о членстве Густафссона в партии.

«Я не знаю об этом, но это не имеет значения. Я не думаю, что кто-либо, прочитавший первый черновик, сомневается в его независимости или честности», — заявил политик в интервью газете.

Напомним, что цель Белой книги Шведских демократов — пролить свет на историю и идеологическое развитие партии. В первом промежуточном отчете делается вывод, что более половины «поколения основателей» партии были связаны с фашистскими и нацистскими организациями.