Челябинск, 9 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Челябинске прокуратура обжаловала приговор, вынесенный 1 августа бывшему начальнику городского управления капстроительства Евгению Пашкову. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Ведомство считает слишком мягким срок в восемь лет колонии и отказ суда применить дополнительное наказание в виде штрафа. По мнению прокуратуры, суд неверно применил уголовный закон и назначил такое наказание. Сторона обвинения требует отменить приговор и назначить подсудимому больший срок заключения, а также оштрафовать его на 75 млн рублей (30-кратный размер взятки).

Как сообщало ИА REGNUM, экс-чиновник был осуждён за получение взятки в размере 2,5 млн рублей. Следователи считают, что он получил деньги вместе с бывшим замгубернатора Челябинской области Евгением Тефтелевым, осуждённым ранее.

Добавим, этот приговор Пашкову уже второй. Первый был вынесен в апреле 2021 года, но после вмешательства прокуратуры его отменили.