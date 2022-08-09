Стокгольм, 9 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон обещает не повышать налоги для домохозяйств в «эти времена дороговизны», если ей позволят остаться у власти в правительстве после сентябрьских выборов. Об этом она объявила 9 августа в интервью радиостанции SR.

U.S. Department of State Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон

Более того, Андерссон прямо заявила, что полной компенсации частным лицам за повышение цен на продукты питания, электроэнергию и топливо не будет. Таким образом, правительство «раскошеливаться» не будет, увеличивая госдолг. Однако она пообещала, что Социал-демократы постараются поддержать тех, кто «пострадал больше всего».

«Мы показали, что готовы принимать необходимые меры: снизили налог на бензин и дизтопливо, хотим улучшить командировочный вычет для тех, кто добирается на работу на машине. Так что будем работать дальше», — сказала премьер-министр страны.

Андерссон также заявила, что, по ее мнению, достичь единства между Левыми и Центристами, входящими в ее правительственную альтернативу, вполне возможно.