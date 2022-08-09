Тюмень, 9 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Тюменца суд признал виновным в смерти его дочери и сына. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Парилка в бане

Установлено, что в августе 2021 года 60-летний мужчина решил сам изготовить газовую печь для бани. Он сварил из металла корпус с открытой топкой, установил в нём две горелки, встроил заводское автоматическое газогорелочное устройство и дымовую трубу.

Печь исправно работала до 16 апреля 2022 года, когда в бане произошла утечка угарного газа и в результате острого отравления окисью углерода погибли дочь и сын «умельца». Суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности, и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самарской области в январе 2022 года в частной бане угорели женщина и ребёнок.