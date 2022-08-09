Сеул, 9 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Сеуле заявило, что нет пострадавших среди индонезийских граждан в Южной Корее из-за наводнения, сообщает Sindonews.

(сс) Prayitno Индонезия

По меньшей мере семь человек погибли в столице Южной Кореи и других мегаполисах из-за сильного наводнения. Наводнения затопили районы к югу от Сеула в результате дождя. В некоторых районах Сеула выпало 141,5 мм осадков. Корейское метеорологическое управление заявило, что это был самый сильный ливень за 80 лет.

Из-за осадков несколько зданий остались без электричества, а автомобили, автобусы и станции метро были затоплены, в результате чего люди оказались в затруднительном положении.

По меньшей мере девять человек в Южной Корее получили ранения, еще шесть пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-морской флот Индонезии усилится благодаря девятью боевым кораблям.