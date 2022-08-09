Канберра, 9 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. 9 августа министр сельского хозяйства Австралии Мюррей Уотт объявил, что его страна направит Индонезии дополнительную помощь в размере 10 миллионов австралийских долларов (7 млн долларов США) для борьбы со вспышкой ящура. Об этом написала британская The Guardian.

Флаг Австралии

Уотт в своем выступлении в Национальном пресс-клубе в Канберре заявил, что бывшее правительство «Коалиции» оставило «трещины в стене» в вопросе биобезопасности Австралии. Теперь, по словам министра, его работа заключается в том, чтобы «латать эти дыры».

В настоящее время Индонезия борется со вспышкой ящура, и местные фермеры опасаются, что опасная болезнь доберется до Австралии, где нашествие ящура обойтись сельскому хозяйству континента в 80 миллиардов долларов.