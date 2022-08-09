* Талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 9 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перекрыли дороги, ведущие в город для участников церемонии Ашура, ранили нескольких человек выстрелами из огнестрельного оружия, ещё нескольких избили. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ISAF Headquarters Public Affairs Office Газни

Источники подтвердили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вопреки обычаю, не допустили «скорбящих» в день Ашура в мечеть «Колахе-Сабз» в центре города.

Местные источники в Газни сообщили, что пять человек получили ранения в результате стрельбы и избиений, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воспрепятствовали въезду в город колонны участников церемонии. Двое жителей местности Тохидабад были избиты, а трое жителей района «Ходжа Али» из второй зоны безопасности города Газни получили огнестрельные ранения и госпитализированы в провинциальную больницу.

Также, согласно информации из местных источников в Газни, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вступили в столкновение между собой с применением огнестрельного оружия по вопросу о том, как обеспечить безопасность церемоний. Так, несколько человек из талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разведки не позволили «скорбящим» войти в город, при этом другая группа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступила против этого приказа.

Проведение церемоний в других провинциях также сопровождалось ограничениями. В провинции Балх талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили шиитам собраться в «Голубой мечети», а в Кабуле они отключили телекоммуникационные сети в большинстве районов.