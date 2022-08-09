Талибы* ранили нескольких участников Ашура в афганской провинции Газни
Газни, Афганистан, 9 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перекрыли дороги, ведущие в город для участников церемонии Ашура, ранили нескольких человек выстрелами из огнестрельного оружия, ещё нескольких избили. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Источники подтвердили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вопреки обычаю, не допустили «скорбящих» в день Ашура в мечеть «Колахе-Сабз» в центре города.
Местные источники в Газни сообщили, что пять человек получили ранения в результате стрельбы и избиений, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воспрепятствовали въезду в город колонны участников церемонии. Двое жителей местности Тохидабад были избиты, а трое жителей района «Ходжа Али» из второй зоны безопасности города Газни получили огнестрельные ранения и госпитализированы в провинциальную больницу.
Также, согласно информации из местных источников в Газни, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вступили в столкновение между собой с применением огнестрельного оружия по вопросу о том, как обеспечить безопасность церемоний. Так, несколько человек из талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разведки не позволили «скорбящим» войти в город, при этом другая группа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступила против этого приказа.
Проведение церемоний в других провинциях также сопровождалось ограничениями. В провинции Балх талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили шиитам собраться в «Голубой мечети», а в Кабуле они отключили телекоммуникационные сети в большинстве районов.