Петропавловск-Камчатский, 9 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Министерство здравоохранение Камчатки с 9 августа будет возглавлять Александр Гашков, ранее руководивший минздравом Ульяновской области. Указ о его назначении подписал губернатор Камчатского края Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

ИА REGNUM Назначение

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Александр Гашков родился в Читинской области, там закончил медицинскую академию, работал врачом. Затем занимал должность врача-бактериолога в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае, возглавлял районную больницу в Ульяновской области.

Место главы минздрава Камчатки освободилось в связи с переездом в другой дальневосточный регион экс-министра Андрея Кузьмина.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняло обязанности министра здравоохранения края Михаил Селютин, который ранее работал на руководящих должностях в системе здравоохранения Приморского края и Калининградской области.