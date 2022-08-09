Искитим, Новосибирская область, 9 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В новосибирском Искитиме на фасаде школы №8 установили мемориальную доску в память о погибшем во время спецоперации на Украине старшем прапорщике Алексее Шишкине. Он был выпускником этого образовательного учреждения и получил Орден Мужества посмертно.

ИА REGNUM Спецоперация в Донбассе

«Старший прапорщик Алексей Николаевич Шишикин погиб при исполнении воинского долга 31 марта 2022 года на территории Украины, — говорится в публикации сообщества «Новосибирск скорбит» в соцсети «ВКонтакте». — Алексей Шишикин родился в 1979 году, с 1980 года проживал в Искитиме. После окончания девятого класса в школе №8 получил профессиональное образование в Бердском радиотехническом училище. Отслужив срочную службу, был направлен на подготовку в учебный центр ракетных войск стратегического назначения в город Мирный, далее продолжил службу в Алтайском крае».

По словам сестры Шишикина Натальи Степановой, «когда Родина призвала Алексея на защиту женщин и детей, он поехал, не задумываясь, как настоящий солдат».