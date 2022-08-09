Оренбург, 9 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Оренбурге полицейские задержали 20-летнего иностранца. При досмотре у него обнаружен наркотик, сообщили 9 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

delraycomputers webdesign Нет наркотикам

По данным ведомства, молодой человек при себе имел 150 свёртков героина. Иностранец прибыл в столицу региона из Москвы и арендовал жильё. Злоумышленник планировал реализовать наркотик на территории Оренбурга и Орска.

Возбуждено уголовное дело. По решению суда иностранный гражданин заключен под стражу. На период расследования уголовного дела он будет находится в СИЗО.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Оренбуржье было выявлено 2,5 тысяч наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято более 2,7 тыс. килограммов запрещённых веществ.