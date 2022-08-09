Москва, 9 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Когда речь идет о том, чтобы вкладывать сбережения в юань, нужно помнить о двух вещах — надежность и ликвидность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

Scmp.com Юань

«Если вы живете на Дальнем Востоке, то там юань давно вместо доллара ходит. Что касается остальной территории РФ, то здесь ситуация иная. Просто представьте, что вам нужно вашу валюту поменять на рубли сегодня. Если вы сегодня можете юани без проблем поменять на рубли, то тогда, конечно, [можно вложиться в] юани. Но это не про Москву, — сказал Делягин. — Вторая проблема заключается в том, что юань в стратегической перспективе будет ослабляться, потому что Китай — это промышленная страна. И для поддержки своей промышленности они будут ослаблять юань. Так же, как и Европа ослабляет евро».

По словам Делягина, юань может быть хорош для того, чтобы «досидеть до ноября» и посмотреть, что будет с долларом.

«Если в США к власти приходят республиканцы, устраивают импичмент, а Америка пытается стать нормальной производящей страной, то тогда у доллара всё удовлетворительно. И совсем другое дело, когда демократы, чтобы не допустить честных выборов, взрывают Америку, и тогда доллар, учитывая чрезмерный объем его эмиссии, может завалиться даже при том, что он — резервная валюта», — подытожил парламентарий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб заявил о том, что популярность юаня в России продолжит расти.