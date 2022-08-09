Запорожье, Украина, 9 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме. Об этом 9 августа сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

По словам Балицкого, на станции восстановили линии электропередач, повреждённые в результате украинских ударов.

«Блоки находятся в безопасности, станция работает в штатном режиме», — сказал чиновник.

По его словам, военные поставили ситуацию на «ещё больший контроль» и усилят средства ПВО для защиты объекта.