Мадрид, 9 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес призвал «Народную партию» (Partido Popular) к «единству, ответственности и солидарности». Об этом он заявил по итогам посещения Канарских островов, пишет агентство EFE.

(сс) Palmira Escobar Martos. FSA-PSOE Педро Санчес

При этом Санчес отметил, что он понимает, что это «проповедь в пустыне».

Испанский премьер пояснил, что по основным вопросам он всегда встречал «деструктивную, блокирующую и негативистскую» риторику со стороны оппозиции.