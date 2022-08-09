Канберра, , 11:49 — REGNUM Теневой министр сельского хозяйства Австралии Дэвид Литтлпрауд упрекнул своего коллегу Мюррея Уотта за якобы «введение в заблуждение» жителей страны, утверждая, что министр лейбористского правительства «присваивает себе заслуги» за работу бывшего правительства «Коалиции». Об этом 9 августа написала The Guardian.

Флаг Австралии

9 августа министр сельского хозяйства Уотт обнародовал «первую» в истории страны Стратегию по биобезопасности, 40-страничный документ, в котором изложены потенциальные опасности вредителей и болезней для сельскохозяйственного сектора Австралии, а также изложены планы по усилению ответных мер.

Но Литтлпрауд, министр сельского хозяйства в бывшем правительстве Скотта Моррисона, а ныне теневой министр с тем же портфелем, сказал, что «Коалиция» приступила к реализации данной стратегии еще в октябре 2021 года и «фактически завершила ее» до майских выборов.

«Так что это «первая в истории» стратегия не была делом рук нынешнего правительства», — сказал Литтлпрауд журналистам.

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