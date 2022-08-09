Стамфорд, США, 9 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Американского актёра и звезду фильма «Флэш» Эзру Миллера обвинили в краже бутылок с алкоголем. Об этом 9 августа пишет TMZ, ссылаясь на данные полиции штата Вермонт (США).

Gage Skidmore Эзра Миллер (справа)

По словам представителей правоохранительных органов, ещё в начале мая 2022 года один из жителей Стамфорда подал заявление о краже бутылок с алкоголем в его доме. Полицейские провели расследование и после просмотра видеозаписей с камер наблюдения предъявили Эзре Миллеру обвинение в краже со взломом. Добавим, что судебное заседание состоится в сентябре 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что это не первый случай, когда у Эзры Миллера возникают проблемы с законом. Ранее его дважды арестовывали на Гавайях за неадекватное поведение в общественных местах.