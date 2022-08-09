Херсон, 9 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Член причастной к покушению на главу управления исполнения наказаний Херсонской области группы задержан сотрудниками правоохранительных органов региона. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД области в своём телеграм-канале.

Задержание

«Сотрудниками силовых структур был задержан житель поселка Степановка 1982 года рождения — участник группы, причастной к покушению на руководителя областного управления исполнения наказаний, а также подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений в отношении руководителей органов власти и представителей администрации», — говорится в сообщении.

Также указывается, что задержанный член группировки показал тайник с оружием, находившийся в его гараже, откуда правоохранителями было изъято два ручных противотанковых гранатомёта, четыре ручных гранаты РГД-5 и Ф-1, 38 бутылок с зажигательной смесью и самодельное взрывное устройство с пластидом весом 1 кг.

Кроме того, отмечается, что также у задержанного изъяли пять запалов для гранат, автомат АК-74, 36 патронов калибра 9 мм, четыре снаряженных магазина, 120 патронов калибром 7,62 мм, пистолет Макарова с глушителем (в разобранном виде) и шумовой пистолет.

При этом уточняется, что сотрудники правоохранительных органов ведут установление других лиц, которые причастны к противоправной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские военные надёжно защищают границы региона, поэтому никакого прорыва украинской армии на этом направлении быть не может.