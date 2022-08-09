Москва, 9 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Жители России стали меньше бояться летать на самолётах. Если в 2018 году испытывали страх перед полётом 33%, то в 2022 году доля снизилась до 23%. Не боятся авиаперелётов 73%, приводит результаты опроса ВЦИОМ.

ThePixelman Самолеты

На популярности воздушного транспорта в России пандемия коронавируса, рост геополитической напряжённости и приостановка авиасообщения с рядом стран не отразились. За последние несколько лет совершали перелёты 28% (в 2018 году — 29%).

Чаще всего граждане летают на самолётах в командировку (46% и в отпуск (39-41%). Типичный российский авиапассажир — мужчина (32%), молодой человек 18-34 лет (37%), с высшим образованием (43%) и хорошим материальным положением (39%), проживающий в городах-миллионнике (41%).

Опрос по телефону проведён 2 августа 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало ранее, российские граждане стали чаще летать самолётами.

Читайте подробнее: Жители России стали чаще летать самолётами