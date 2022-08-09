Москва, 9 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Если жители РФ хотят спасти свои сбережения, вложив их в недвижимость, то ее следует покупать в хороших, дефицитных местах — там, где она не сможет обесцениться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Если недвижимость, то только в хороших, дефицитных местах, где она не обесценится, — сказал депутат. — Например, курортные зоны. А инвестиции просто в жилье, в «человейники» — здесь вам может повезти, а может и нет. Но в общем и целом недвижимость в кризис — это пассив. Недвижимость в Москве не упадет или упадет незначительно, по крайней мере в нормальных районах. Но она там запретительно дорогая. Хотя сейчас можно поискать панические продажи. Но это опять-таки работа для специалистов – для тех, кто погружен в рынок».

Поэтому, как полагает Делягин, другим способом сохранения сбережений может быть покупка золота.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин предостерег жителей РФ от игры на фондовом рынке.