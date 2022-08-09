Астрахань, 9 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Астрахани утром 8 августа в Трусовском районе около торгового павильона произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, сообщила пресс-служба мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Пострадала женщина 1999 года рождения, которую с ожогами третьей степени госпитализировали в Александро-Мариинскую больницу.

По предварительной версии, причиной хлопка стала утечка газа на газопроводе подземной прокладки в колодце, из-за чего газ скопился в одном из торговых павильонов.