Канберра, 9 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Правительство Австралии под руководством премьер-министра Энтони Альбаниза активно пытается заручиться поддержкой по поводу проведения референдума по вопросу закрепления защиты коренных народов в конституции. Об этом 9 августа написала TheGuardian.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Референдум может состояться уже в следующем году. Одним из камней преткновения для правительства является то, поддержат ли инициативу «Зеленые» и одиозная сенатор Лидия Торп.

Торп давно выступает за договор между федеральным правительством Австралии и коренными народами.

Теперь позиция «Зеленых» стала немного более ясной: они поддержат в парламенте инициативу провести референдум, но хотят видеть более конкретных действий в деле заключения специального договора между Канберрой и аборигенами, которым будут гарантированы особые права.