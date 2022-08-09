Канберра, 9 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. За последние 24 часа на территории Австралии от заболевания COVID-19 умерли 104 человека. Об этом 9 августа написала газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Наибольшее число смертей было зарегистрировано в Виктории, втором по численности населения штате Австралии, — 44. Более 6 300 человек были признаны носителями коронавирусной инфекции.

25 смертей приходятся на самый населенный штат Австралии Новый Южный Уэльс. Там за сутки было выявлено еще свыше 10 тыс. зараженных вирусом. Свыше 2,2 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19 находятся в больницах.

24 человека приходятся на Квинсленд, где за сутки было выявлено свыше 4,1 тыс. новых зараженных.